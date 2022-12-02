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16:43, 02 декабря 2022
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Филипп Киркоров рассказал шокированной публике о «свете от писек» в своей спальне

Филипп Киркоров рассказал шокированной публике о «свете от писек» в своей спальне

Певец Филипп Киркоров показал спальню в своем шикарном особняке. Дверь в нее открывается по отпечатку пальца и со звуковым эффектом в виде нецензурной фразы.

Когда Киркоров открыл дверь в спальню, женский голос произнес: «А вы свет не выключили».

На это поп-король ответил: «Главное, чтобы свет шел от ваших писек».

Находящиеся в этот момент рядом Давид Манукян и певица Жасмин громко расхохотались от неожиданного ответа.

Ранее ведущая Ксения Собчак хотела попасть в спальню, однако ее туда не впустили. Она смогла добраться лишь до огромной гардеробной.

В ноябре Киркоров вышел на сцену в трусиках и колготках, прикрывая причинное место. После выступления некоторые говорили, будто певец забыл часть костюма.

Источник фото:Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:7дней.ru
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