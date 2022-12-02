Филипп Киркоров рассказал шокированной публике о «свете от писек» в своей спальне

Певец Филипп Киркоров показал спальню в своем шикарном особняке. Дверь в нее открывается по отпечатку пальца и со звуковым эффектом в виде нецензурной фразы.

Когда Киркоров открыл дверь в спальню, женский голос произнес: «А вы свет не выключили».

На это поп-король ответил: «Главное, чтобы свет шел от ваших писек».

Находящиеся в этот момент рядом Давид Манукян и певица Жасмин громко расхохотались от неожиданного ответа.

Ранее ведущая Ксения Собчак хотела попасть в спальню, однако ее туда не впустили. Она смогла добраться лишь до огромной гардеробной.

В ноябре Киркоров вышел на сцену в трусиках и колготках, прикрывая причинное место. После выступления некоторые говорили, будто певец забыл часть костюма.