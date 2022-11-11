Филипп Киркоров показал переписку с любившей его Наргиз

Певец Филипп Киркоров назвал коллегу Наргиз Закирову «чмом» и «неблагодарной». Он рассказал, что не понимает выпада в свой адрес, ведь в 2020 году исполнительница была в восторге от него. В подтверждение Киркоров показал сообщения от Наргиз.

В одном из них певица поздравляла поп-короля с днем рождения. «Люблю тебя бесконечно!» - говорится в сообщении.

В разговоре с журналисткой Аленой Жигаловой музыкант прокомментировал негативное замечание Наргиз перед концертом в Ташкенте и заявил: «Это чмо себе позволяет такое написать! … Неблагодарная ***».

Ранее узбекская исполнительница, увидев афишу с выступлением Киркорова в Ташкенте, сказала: «Понаехали!» Комментарий сопровождался нецензурным выражением. Киркорова это оскорбило, и во время концерта он назвал певицу «уродиной».

За последнее время с именем Киркорова связаны несколько инцидентов. Так, певец послал журналистку за вопрос, «тырил» ли он сувениры. Певец публично унизил блогера и ведущую Викторию Боню. На днях во время концерта он ударил букетом человека в зрительном зале.