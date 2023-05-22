Филипп Киркоров открыл для себя Рим под песню Пугачевой

Король отечественной эстрады заснял на видео свою пешеходную экскурсию по Вечному городу. Как оказалось, Филипп никогда прежде не бывал в столице Италии и первое знакомство с этим городом произвело на него огромное впечатление.

Портал PROZVEZD приводит восторженные комментарии певца, которыми он сопроводил свой мини-фильм:

«Колизей, Пьяцца-дель-Пополо, Пантеон, Испанская лестница…Это только первая половина дня. Впереди нас ждал загадочный Ватикан, собор Св. Петра и музеи Ватикана. Глаз не оторвать от Пьяты Микеланджело. Это любовь. И, конечно, Сикстинская капелла – мой фаворит!»

Заснятый видеоряд Киркоров сопроводил музыкальным треком «Ностальгия в Риме» в исполнении Аллы Пугачевой.

Интернет-пользователи тут же поинтересовались, не приревнует ли 56-летнего красавца его новая пассия. Некоторое время назад Филипп признался, что влюблен. При этом имя девушки не сообщил. Фолловеры строят на этот счет самые невероятные догадки.