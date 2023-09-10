Филипп Киркоров опоздал на выступление в честь Дня города на Поклонной горе

Филипп Киркоров опоздал на собственное выступление на Поклонной горе, об этом сообщает Woman.ru.

9 сентября Москвичи праздновали день рождения города — столице исполнилось 876 лет. По всему городу проходили праздничные мероприятия, а главный концерт был на Поклонной горе. Там выступили Тося Чайкина, Митя Фомин, Стас Костюшкин, Люся Чеботина и многие другие.

Был среди выступающих и Филипп Киркоров, однако он опоздал на концерт. Поп-королю пришлось бежать к сцене, чтобы успеть выступить дуэтом с Люсей Чеботиной. Несмотря на задержку, Киркоров все-таки успел спеть несколько песен и порадовал фанатов.

Некоторые активно обсуждали новый образ певца — он пришел в белоснежном костюме с выкроенной на спине надписью Diva. В конце вечера к Киркорову подошел молодой исполнитель и блогер Влад Кобяков, который спросил у певца, можно ли спеть с ним дуэтом. Впрочем, поп-король вежливо отказал подростку, заявив, что у него и так достаточно забот.

«В мои годы мне уже ничего не нужно в плане пиара и всего. Сейчас у меня обязательства, контракты, условия… Я сейчас вообще никуда не выхожу выступать», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Жасмин рассказала о конфликте с Киркоровым. Певица вспомнила о ссоре на популярном телепроекте.