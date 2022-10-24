Филипп Киркоров может сойти с ума от одиночества

После развода с королевой русской поп-музыки Аллы Борисовной Пугачёвой «король», Филипп Киркоров так и не смог найти себе подходящую спутницу.

С тех пор, как из жизни артиста ушла примадонна, его окружают сотни всевозможных сплетен.

То звезде припишут романы с иностранными супермоделями, то распустят слухи о нетрадиционной ориентации.

Звёздный психолог Надёжа Леднёва, комментируя поведение шоумена, предрекает ему возможное расстройство психики.

«Конечно, Филиппа нельзя назвать полностью одиноким. Во-первых, он творчески реализован, во-вторых, у него есть дети и близкие, которые, так или иначе, принимают участие в его жизни.

А если уж и говорить о его «одиночестве», то, полагаю, что уединение – его осознанный выбор», - пишет Леднёва.

Однако, если певец в ближайшее время не прекратит уходить в себя и отгораживаться от общения, это действительно может серьезно повлиять на его психическое здоровье, - добавляет эксперт.

ФОТО: Tarakanov Vadim/East News