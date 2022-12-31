Филипп Киркоров: «Какашки на голову – это к деньгам»

Вы верите в приметы? А вот Филипп Киркоров верит. Потому что его приметы сбываются.

На недавних съемках «Голубого огонька» звезде эстрады кто-то вручил живого кролика – символ наступающего года.

Филипп поднял животное над головой, а тот взял, да и нагадил певцу прямо на многотысячный пиджак.

Но Киркоров только обрадовался.

Когда на меня кто-то гадит, это приносит деньги, - пояснил он. Так бывало и раньше. Будет и теперь.

И точно, через пару дней Киркоров сообщил, что заключил выгодный контракт с известным банком и интернет-корпорацией.

Речь, судя по всему, идет о миллионах.

Интересно, действует ли эта примета на других участников звездной российской тусовки?