00:48, 31 декабря 2022
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Филипп Киркоров: «Какашки на голову – это к деньгам»
Вы верите в приметы? А вот Филипп Киркоров верит. Потому что его приметы сбываются.
На недавних съемках «Голубого огонька» звезде эстрады кто-то вручил живого кролика – символ наступающего года.
Филипп поднял животное над головой, а тот взял, да и нагадил певцу прямо на многотысячный пиджак.
Но Киркоров только обрадовался.
- Когда на меня кто-то гадит, это приносит деньги, - пояснил он. Так бывало и раньше. Будет и теперь.
И точно, через пару дней Киркоров сообщил, что заключил выгодный контракт с известным банком и интернет-корпорацией.
Речь, судя по всему, идет о миллионах.
Интересно, действует ли эта примета на других участников звездной российской тусовки?
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.mk.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: