Filatov & Karas рассказали о своем самом коротком концерте и «золотом» хите

Группа Filatov & Karas стала гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и помогла слушателю выиграть приз. Они думали, что это займет много времени – а значит будет много песен. Но победитель нашелся уже после первого же трека «Мимо меня».

«Мы рассчитывали на полуторачасовой сольный концерт, ведь еще никто не угадывал сразу же после первой песни. Сегодня случилось чудо! С первого же дубля! Можно сказать, что это наш самый короткий концерт в истории», – пошутили артисты.

Музыканты в финале игры «Много денег на Авторадио. Золотой сезон» помогли жителю Уфы выиграть 850 тысяч рублей – денежный эквивалент стограммового слитка (по курсу ЦБ РФ на 2 апреля). Также он выбрал и ключ от сейфа, где хранится килограмм золота – его номер 7. Таким образом, уже два ключа зарезервированы финалистами, и в конце года они попробуют открыть сейф.

По правилам игры, участники должны назвать только что прозвучавший хит или хотя бы напеть фрагмент из него.

После группа исполнила еще одну песню «Одинокий пассажир». Гости в студии зажигали.

«Товарищи зрители, извините за столь короткий концерт, но вы понимаете, что не от нас зависит. Все шишки кидайте в обладателя 100 грамм», – завершили выступление артисты на шуточной ноте.