Filatov & Karas рассказали о создании песни с помощью искусственного интеллекта

Участники музыкального проекта Filatov & Karas выступили с живым концертом в студии вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Они исполнили трек, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Музыканты рассказали, что песня «Спойлер» и видео к ней были созданы при участии искусственного интеллекта. Оказалось, что это вторая попытка артистов. Первая была еще год-два назад, но релиз так и не вышел.

«Мы даже с ней на песенный конкурс «Евровидение» должны были ехать, потому что она на английском языке. Такая масштабная история была», – отметили Дмитрий Филатов и Алексей Осокин.

Знаменитости поделились подробностями создания не только трека, но и видео.

«Все, что кажется в клипе компьютерной графикой – это сделал искусственный интеллект. Голосом Афины из умной колонки «Салют» спеты все дабл-треки и бэки. И еще какие-то мелодии арпеджиаторные, которые используются в куплетах в треке, тоже сделаны ИИ. То есть, по сути, песня у нас уже была, и мы просто его туда интегрировали», – рассказали музыканты в эфире «Авторадио».

Недавно Filatov & Karas провели первый сольный концерт в столице. В следующем году они хотят выступить на еще большей площадке не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге.