Filatov & Karas рассказали о съемках клипа с пузырями и горящими волосами

Filatov & Karas устроили танцевальный нон-стоп на «Авторадио». Группа представила новый трек «Party» и анонсировал необычный концерт в Петербурге.

«Мы не в шоу-бизнесе. Мы в музыке – это абсолютно другая история!» – заявил Дмитрий Филатов во время живого выступления в шоу «Мурзилки Live».

Музыканты признались, что не устают от гастролей, потому что искренне любят свое дело.

«Выступать где-нибудь на море... Классно! Какая разница, праздник это или нет? Это все равно кайф, даже если празднуют не тебя, а других людей», – добавил Филатов.

Одна из самых ротируемых групп на российском радио представила премьеру «Party» и исполнила хиты: «Amore море, goodbye», «Чилить», «Отпусти меня», «Это все не помню», «Движ», «Мимо меня». На вопрос о секрете успеха Филатов ответил с юмором.

«В том, что "Авторадио" берет нашу песню или нет. Понимаешь, когда берет, мы впереди планеты!» – заявил он.

Особое внимание артисты уделили новому клипу «Party», который снимали в доме режиссера Сергея Грея.

«Колонны там фейковые – он их с каких-то съемок притаранил, они гипсовые. Весь дом побелили буквально за ночь перед съемками», – поделились деталями музыканты.

В итоге получилась настоящая «вечеринка в дурке» с мыльными пузырями, горящими волосами и старым «Запорожцем». По их словам, теперь есть хорошее объяснение отсутствию волос на голове коллеги Алексея Осокина.

«Он просто сгорел на работе!» – пошутил Филатов на «Авторадио».

Группа известна нестандартными концертными площадками: от выступления «перед сварщиками и моряками» на калининградском судостроительном заводе до грядущего шоу 30 июля на крыше в Петербурге. Они обещают сделать интересное шоу.