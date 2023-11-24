Фигуристка Медведева рассказала о первой купленной дорогой вещи: оплатила сама

Популярная фигуристка Евгения Медведева призналась, что первым предметом роскоши, который она сама себе купила, было кольцо. Спортсменка поделилась подробностями этой истории в шоу на своем YouTube-канале.

Знаменитость рассказала, что была готова потратить приличную сумму на кольцо Cartier. Она отметила, что сама пришла в бутик и купила себе кольцо. Евгения подчеркнула, что это был не подарок.

«Мне важно понимать, что у меня есть вот такое и это не бьет по состоянию», — поделилась фигуристка.

У спортсменки часто интересуются ее заработком. Она не скрывает, что много работает и получает рекламные предложения. Кроме того, она участвует в шоу на льду и активно гастролирует.

«Мой заработок складывается из ледовых шоу, которых очень много. Мы в Сочи 30 раз откатали, сейчас с "Кармен" небольшой тур из двух городов по России. Есть ледовые спектакли, ледовые елки», — рассказала звезда.

Ранее мы писали о том, как Евгения Медведева оконфузилась на премьере в кинотеатре. Девушка упала на глазах у зрителей. Спортсменка не попыталась подняться самостоятельно, а ждала помощи на полу. Когда она поднялась, то прокомментировала случившееся.