Фигуристка Евгения Медведева исполнит Кармен в спектакле Ильи Авербуха в Москве

Самый популярный ледовый мюзикл Ильи Авербуха «Кармен» после долгого перерыва вернется в Москву. С 1 по 4 ноября на ЦСКА Арене пройдут 6 показов этой знаменитой трагической истории о любви и ненависти.

Премьера ледового мюзикла состоялась в 2015 году в Сочи, а затем в Москве, главные роли тогда исполнили олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Роман Костомаров и Алексей Ягудин. Спектакль получил восторженные отзывы критиков и зрителей, стал лауреатом театральных премий и с триумфом был представлен на международных площадках. Спустя 10 лет зрителей ждет обновленный еще более впечатляющий спектакль с новым составом и декорациями.

«Не так много больших спектаклей, которые прошли испытание временем. Пожалуй, самый известный среди идущих сейчас, это “Юнона и Авось”, который не сходит со сцены уже 40 лет. А наша “Кармен” стала таким же долгожителем и абсолютным хитом среди ледовых спектаклей. Со времени премьеры прошло почти 10 лет, за это время ее посмотрело свыше 1 млн. человек. Мне кажется, эти цифры говорят сами за себя», – говорит режиссер-постановщик Илья Авербух.

Новая версия «Кармен» собрала целое созвездие культовых фигуристов нашей страны разных эпох. Главные роли исполнят серебряный призер олимпийских игр Евгения Медведева, а также серебряный призер олимпийских игр Александр Энберт и олимпийский чемпион Алексей Ягудин, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Елизавета Туктамышева и ещё около 70 (!) артистов. Это самый масштабный ледовый спектакль в России по количеству участников.

Для Евгении Медведевой эта роль стала одной из самых сложных для перевоплощения в ее карьере.

«Кармен виновна в своей судьбе, - говорит о своем персонаже фигуристка. - Она предчувствовала трагический финал, но все равно хотела оставаться главной фигурой для всех мужчин, которых она заворожила. Я хотела бы привнести в эту роль немного свойственной мне нежности, но и сохранить “остринку” Кармен. Лично мне больше по душе спокойная романтическая любовь, но тем интереснее прожить буйство страстей в спектаклях».

«Кармен» Авербуха – это грандиозный спектакль с живой музыкой, где знаменитые мелодии Жоржа Бизе и Мориса Равеля сочетаются со специально созданной для спектакля музыкой российского композитора Романа Игнатьева. Масштабные декорации, объединяющие несколько пространств, и роскошные костюмы обеспечивают кинематографическую убедительность происходящего в жарком испанском городе на льду.

Категория 12+