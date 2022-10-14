16:05, 14 октября 2022
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Фигура Самбурской восхитила поклонников. ФОТО
Российская актриса Настасья Самбурская поразила своих фанатов идеальным прессом.
Постоянные визиты в спортзал явно оказывают положительное влияние на звезду «Универа».
И если фотографиями с тренировок подписчиков уже не удивишь, то «потрясти» их результатами получится вполне.
Уже сейчас под последней фотографией в соцсети у Насти набралось больше трех тысяч восторженных комментариев. Все в один голос восхищаются ее рельефным прессом.
Passion.ru напоминает: самые простые упражнения для упругого животика – ежедневные подъёмы ног и скручивания туловища из положения на спине.
Также не стоит забывать – в работе с абдоминальными мышцами (мышцы живота) главное – регулярность.
ФОТО: Соцсети, AA/ABACA/EAST NEWS
Источник:https://sm.news/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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