Фигура Самбурской восхитила поклонников. ФОТО

Российская актриса Настасья Самбурская поразила своих фанатов идеальным прессом.

Постоянные визиты в спортзал явно оказывают положительное влияние на звезду «Универа».

И если фотографиями с тренировок подписчиков уже не удивишь, то «потрясти» их результатами получится вполне.

Уже сейчас под последней фотографией в соцсети у Насти набралось больше трех тысяч восторженных комментариев. Все в один голос восхищаются ее рельефным прессом.

Passion.ru напоминает: самые простые упражнения для упругого животика – ежедневные подъёмы ног и скручивания туловища из положения на спине.

Также не стоит забывать – в работе с абдоминальными мышцами (мышцы живота) главное – регулярность.

ФОТО: Соцсети, AA/ABACA/EAST NEWS