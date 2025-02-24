Фигура, как у Брэда Питта: Алсу описала мужчину мечты

Найден архивный «фоторобот», составленный певицей Алсу при описании идеального мужчины. Исполнительница представляла его с фигурой актера Брэда Питта и глазами Николаса Кейджа.

Об этом сообщает Super.ru.

В описании говорилось, что овал лица, нос и уши должны быть, как у актера Киану Ривза. Алсу также нравился его стиль одежды в фильме «Матрица».

Исполнительнице симпатичны волосы и губы актера Мэта Леблана, известного по картине «Затерянные в космосе». Певица отдавала предпочтение смуглому тону кожи и темным волосам.

После развода Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым журналисты стали интересоваться, какой мужчина мог бы понравиться певице. Она отмечала, что ни возраст, ни внешность не имеют значения – певице хотелось бы чувствовать от человека тепло, наблюдать интеллект и чувство юмора в избраннике.