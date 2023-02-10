Фетиш-модель раскрыла интимную тайну своей жизни и упала в обморок

Популярная британская фетиш-модель Эмеральд Барвайз будто бы лишена чувства самосохранения.

Она способна взобраться на сколькую кабину громадной американской фуры, чтобы совершить в буквальном смысле головокружительную фотосессию очередного культового бренда одежды.

Однако в жизни Эмеральды есть одна тайна, причем весьма интимного свойства. Выяснилось это на очередных съемках. В разгар работы Барвайз вдруг скорчилась от боли и упала в обморок.

Подоспевшие врачи диагностировали у девушки сильнейшее вздутие живота от долгого запора.

Придя в себя, Эммеральд призналась, что считает поход в туалет настолько постыдным и неприличным делом, что по мере сил предпочитает от него отказываться. Даже у себя дома.

Понятно, что такого рода фобия то и дело вступает в противоречие с физиологией. Поэтому Барвайз регулярно посещает диетологов. Одна из них порекомендовала застенчивой девушке сократить потребление в пищу лука, чеснока и некоторых других продуктов, усиливающих вздутие. Но, увы, проблему в целом это не решает, - сообщает Lenta.ru.