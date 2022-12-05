Фейковый патриот: у певца SHAMANа накладные дреды

Певец Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом SHAMAN, в последнее время собирает вокруг себя много противоречивых слухов.

Одни уверены, Дронов - надежда современной российской эстрады, другие - наоборот, сомневаются в искренности его патриотического настроя.

Так или иначе, сплетни - неотъемлемая часть карьеры любой набирающей популярность молодой звезды.

Однако, недавние разговоры о накладных дредах певца, пожалуй, вызывали переполох сразу с обеих сторон.

Первым слух пустили в телеграм каналах, где были опубликованы свидетельства очевидцев

Он их приносит на концерт в кульке, перед выступлением надевает их, а после концерта - снимает, кладет в кулек и уносит домой. (Это не шутка), - пишет один из пользователей.

Всё же музыкальная журналистика в России ещё способна удивить, комментирует новость паблик «Свидетели и Егоры».