20:51, 05 декабря 2022
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Фейковый патриот: у певца SHAMANа накладные дреды
Певец Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом SHAMAN, в последнее время собирает вокруг себя много противоречивых слухов.
Одни уверены, Дронов - надежда современной российской эстрады, другие - наоборот, сомневаются в искренности его патриотического настроя.
Так или иначе, сплетни - неотъемлемая часть карьеры любой набирающей популярность молодой звезды.
Однако, недавние разговоры о накладных дредах певца, пожалуй, вызывали переполох сразу с обеих сторон.
Первым слух пустили в телеграм каналах, где были опубликованы свидетельства очевидцев
- Он их приносит на концерт в кульке, перед выступлением надевает их, а после концерта - снимает, кладет в кулек и уносит домой. (Это не шутка), - пишет один из пользователей.
Всё же музыкальная журналистика в России ещё способна удивить, комментирует новость паблик «Свидетели и Егоры».
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://t.me/egorgalenko
Автор:Кирилл ЗенковТеги: