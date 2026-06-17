НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 июня 2026, 12:22
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Фанаты в ярости: студия отключила комментарии к трейлеру «Шрек-5» из-за Зендеи

Студии Universal Pictures и DreamWorks Animation представили первый трейлер пятой части культовой анимационной франшизы «Шрек», премьера которого запланирована на 30 июня 2027 года. Однако выбор Зендеи на роль озвучки дочери главных героев вызвал настолько неоднозначную реакцию фанатов, что создатели были вынуждены отключить комментарии под роликом.
Фанаты в ярости: студия отключила комментарии к трейлеру «Шрек-5» из-за Зендеи

Как сообщает Universal Pictures, в новом мультфильме вернутся все оригинальные актёры озвучания: Майк Майерс снова озвучит зелёного тролля Шрека, Эдди Мерфи — его верного друга Осла, а Кэмерон Диас — принцессу Фиону. К ним присоединятся новые голоса: Зендея озвучит дочь Фионы и Шрека, Скайлер Гисондо — сына Фаркла, а Марселло Эрнандес — второго сына Фергуса.

По сюжету Шрек и Фиона живут на болоте и воспитывают троих детей. Осел и Дракониха растят драконоосликов. К старым друзьям приезжают Кот в сапогах и Киса Мягколапка. Героям предстоит отправиться в новые приключения, чтобы спасти Тридевятое королевство от мрака.

Скандал разразился ещё в начале 2025 года, когда студия выпустила первый тизер. Фанаты франшизы были недовольны изменённой внешностью культовых героев и выбором Зендеи для озвучки нового персонажа — дочери Шрека по имени Фелиция.

Реакция публики оказалась настолько бурной, что создатели приняли радикальное решение. В июне 2026 года, более чем за год до премьеры, студии выпустили официальный трейлер на YouTube с полностью отключёнными комментариями. Примечательно, что в ролике не показан спорный персонаж Фелиция, хотя о его появлении в фильме известно.

Напомним, последняя часть франшизы — «Шрек навсегда» — вышла в 2010 году. С тех пор фанаты ждали продолжения приключений любимого зелёного тролля почти 17 лет. Премьера «Шрек-5» запланирована на 30 июня 2027 года.

Автор:Оскар Поперечный
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