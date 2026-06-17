Фанаты в ярости: студия отключила комментарии к трейлеру «Шрек-5» из-за Зендеи

Как сообщает Universal Pictures, в новом мультфильме вернутся все оригинальные актёры озвучания: Майк Майерс снова озвучит зелёного тролля Шрека, Эдди Мерфи — его верного друга Осла, а Кэмерон Диас — принцессу Фиону. К ним присоединятся новые голоса: Зендея озвучит дочь Фионы и Шрека, Скайлер Гисондо — сына Фаркла, а Марселло Эрнандес — второго сына Фергуса.

По сюжету Шрек и Фиона живут на болоте и воспитывают троих детей. Осел и Дракониха растят драконоосликов. К старым друзьям приезжают Кот в сапогах и Киса Мягколапка. Героям предстоит отправиться в новые приключения, чтобы спасти Тридевятое королевство от мрака.

Скандал разразился ещё в начале 2025 года, когда студия выпустила первый тизер. Фанаты франшизы были недовольны изменённой внешностью культовых героев и выбором Зендеи для озвучки нового персонажа — дочери Шрека по имени Фелиция.

Реакция публики оказалась настолько бурной, что создатели приняли радикальное решение. В июне 2026 года, более чем за год до премьеры, студии выпустили официальный трейлер на YouTube с полностью отключёнными комментариями. Примечательно, что в ролике не показан спорный персонаж Фелиция, хотя о его появлении в фильме известно.

Напомним, последняя часть франшизы — «Шрек навсегда» — вышла в 2010 году. С тех пор фанаты ждали продолжения приключений любимого зелёного тролля почти 17 лет. Премьера «Шрек-5» запланирована на 30 июня 2027 года.