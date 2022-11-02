Фанаты «нашли» настоящего отца сына Наташи Королевой

Певица Наташа Королева опубликовала видео с 20-летним сыном Архипом, которое вызвало главный вопрос – от кого рожден единственный наследник. Фанаты засомневались, что Сергей Глушко, известный под псевдонимом «Тарзан», - его отец.

Поклонники указывали на сходство Архипа и первого мужа Королевой, певца Игоря Николаева. Фанаты писали: «Странно, но сын так на Николаева похож».

Нашлись те, кто не сомневается в отцовстве Глушко. Они указывали, что другого не могло быть, так как к моменту появления мальчика Королева и Николаев не жили вместе. Некоторые писали, что Архип похож на мать.

Напомним, Наташа Королева была в браке с Игорем Николаевым с 1992 по 2001 годы. Свадьба с Глушко состоялась в 2003-м.

ФОТО: East News