Ездят вместе на гастроли: Рената Литвинова и Земфира* подтвердили, что помирились после длительной ссоры

Актриса Рената Литвинова и певица Земфира*(признана иноагентом на территории РФ) окончательно примирились. Долгое время подруги были в ссоре, но сейчас их отношения наладились. Звезда кинематографа была замечена вместе с артисткой на концерте в Тбилиси.

По данным Telegram-канала «Самые СЛИВки», Литвинова сопровождает сейчас вокалистку на гастролях, что является подтверждением их хороших отношений. Они вместе были в Грузии, где Земфира* выступила перед поклонниками. Рената смотрела на подругу из зала и снимала ее на видео.

Напомним, что, по слухам, знаменитости тяжело переживали конфликт. Что именно у них произошло – неизвестно, так как обе комментариев не давали. Во время ссоры Земфира* отписалась от Ренаты, и они даже не поздравили друг друга с днем рождения, хотя раньше делали это каждый год.

Однако в мае звезды впервые были замечены вместе. Литвинова пришла на концерт певицы в Испании, а после их увидели в аэропорту.

Сейчас и Земфира*, и Рената Литвинова живут за границей. Актриса признавалась, что не жалеет об эмиграции из России. Еще несколько лет назад она переехала во Францию.

Ранее у Земфиры* обнаружили источники иностранного финансирования.

*(Признана иноагентом на территории РФ)