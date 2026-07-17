«Её творческое состояние буквально струится»: Анжелика Варум готовится к выступлению на концерте Агутина в Лужниках

Об этом рассказал отец музыканта Николай Агутин в беседе с изданием «Абзац».

Анжелика Варум известна как одна из самых успешных российских певиц, обладательница множества музыкальных наград. С 2000 года она замужем за певцом Леонидом Агутиным, с которым они воспитывают дочь Елизавету-Марию.

Николай Агутин, комментируя предстоящий концерт сына на стадионе «Лужники», отметил творческий подъём невестки. «Её творческое состояние буквально струится», — поделился он.

Выступление станет возвращением Варум к публичным концертам в России после длительного перерыва.

Ранее 57-летняя артистка появилась на редком совместном фото с мужем на музыкальном фестивале в Сочи. Агутин опубликовал снимки в своих соцсетях, где Анжелика запечатлена в платье с цветочным принтом и декольте. Внешний вид певицы вызвал бурное обсуждение у поклонников. «Анжелика? Я сразу не узнала... она выглядит лет на 20», — написал один из подписчиков. Другие отметили: «Все лавры сегодня Анжелике» и «Анжелика все краше и краше».

Напомним, это было первое совместное публичное появление супругов примерно за год. Пара воспитывает 27-летнюю дочь Елизавету, которая сейчас проживает в США. Весной 2022 года Варум перестала вести социальные сети и редко появляется на публике.