«Её тебе подсунули»: жена Гуфа обвинила его мать в шизофрении

Отпуск Алексея Долматова (известного под сценическим псевдоним ГУФ) и его новой жены Юлии Королёвой в Таиланде закончился скандалом.

Только лишь обрадованные фанаты решили, что эти отношения у рэпера продлятся долго и будут счастливыми, как в соцсетях у новоиспечённой супруги начали появляться ужасные видео.

На них Гуф, судя по всему в состоянии наркотического опьянения, пытается выяснить, где мать его супруги. Видимо забыв, что Юля – круглая сирота.

По словам девушки, эти мысли «вживила» в него собственная мать.

«Знаете почему он так себя ведёт? На протяжении долгого времени эта женщина просто вгоняла его в паранойю. Она говорила, что ему подсунули нашего ребенка, а я не люблю его и только хочу, получить все его богатства».

К скандалу подключилась и бывшая супруга хип-хоп исполнителя Айза. Она поспешила успокоить девушку, сказав, что у Алексея бывают такие состояния, и скоро это пройдёт.

Тем не менее, испуганная мать, забрав маленького ребёнка, поспешила улететь в Россию, по ее собственным словам «приходить в себя».