18:27, 18 января 2023
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Евгений Стычкин оказался в музее без штанов
Актер Евгений Стычкин шокировал работников музея выходом без штанов.
На премьере приключенческого сериала, посвященного приключениям Эраста Фандорина по мотивам знаменитой серии романов Бориса Акунина, актёр Евгений Стычкин поведал о забавном курьезе, произошедшим на съемочной площадке одного из фильмов.
По словам актера, однажды во время съемок ему понадобилось срочно переодеться, и он решил просто перейти в другую комнату, чтобы сменить облик.
Переоблачение Стычкина наверняка не привлекло бы к себе лишнего внимания, если бы местом съемки не оказался...художественный музей.
- В какой-то момент мы уже привыкаем к тому, что все вокруг нас, независимо от того, куда нас пустили, - одна большая съемочная площадка, - делится впечатлениями актер, - уже переодеваясь, я понял, что вокруг меня стоят музейные работники, и я нахожусь фактически посреди музейных экспозиций без штанов.
Вот такое бывает порой панибратское отношение одного искусства к другому.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.mk.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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