Евгений Стычкин оказался в музее без штанов

На премьере приключенческого сериала, посвященного приключениям Эраста Фандорина по мотивам знаменитой серии романов Бориса Акунина, актёр Евгений Стычкин поведал о забавном курьезе, произошедшим на съемочной площадке одного из фильмов.

По словам актера, однажды во время съемок ему понадобилось срочно переодеться, и он решил просто перейти в другую комнату, чтобы сменить облик.

Переоблачение Стычкина наверняка не привлекло бы к себе лишнего внимания, если бы местом съемки не оказался...художественный музей.

В какой-то момент мы уже привыкаем к тому, что все вокруг нас, независимо от того, куда нас пустили, - одна большая съемочная площадка, - делится впечатлениями актер, - уже переодеваясь, я понял, что вокруг меня стоят музейные работники, и я нахожусь фактически посреди музейных экспозиций без штанов.

Вот такое бывает порой панибратское отношение одного искусства к другому.