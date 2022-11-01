Евгений Плющенко: «То, что нашего ребёнка стали меньше обсуждать, ему только на пользу»

Интернет-пространство ещё помнит то время, когда у Яны Рудковской произошёл скандал с одним онлайн-изданием, выпустившим резонансную новость о наличии психического заболевания у ее сына Александра Плющенко. Теперь известному медиахолдингу запрещены всяческие упоминания в своих материалах о Рудковской и ее большой семье. Кроме того, на некоторое время все СМИ перестали писать о Гном Гномыче, боясь судебных разбирательств. В своём новом интервью двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал данную ситуацию.

Евгений убеждён, что отсутствие пристального внимания со стороны журналистов к Александру пошло только на пользу. При этом олимпийский чемпион отметил, что Гном Гномыч по-прежнему остаётся самым узнаваемым ребёнком в стране. «У него полтора миллиона подписчиков в социальных сетях! Всеми подобными вопросами занимается Яна. Я в пиар не лезу. Занимаюсь мужским воспитанием и тренирую Сашу», – рассказал олимпийский чемпион для Р-Спорт.

Напомним, что Александр решил пойти по стопам своего отца и стать выдающимся фигуристом. Гном Гномыч нередко говорил о том, что его цель – выступление на 5 Олимпийских играх, вот почему все свободное время мальчик проводит на катке. К слову, звёздные родители стараются всесторонне развивать своего сына, поэтому мальчика записали и в другие спортивные секции.

«Он не только фигурным катанием занимается, но и плаванием, и боксом. Учится в школе, дополнительно изучает иностранные языки. Две тренировки в день – это моя зона ответственности, а имидж на маме», – добавил Плющенко.

Фото: Kashaev Pavel/East News.