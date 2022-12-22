Евгений Плющенко бросил своего сына

Печальная история первого сына фигуриста Кристиана Плющенко (Егора Ермака) может закончиться счастливым воссоединением с отцом.

Первенец в семье Плющенко родился летом 2006 года. Правда, тогда это была семья Евгения и Марии. Романтическое знакомство с дочерью банного бизнесмена обернулось скорой свадьбой и быстрым расставанием. Мария ушла жестко, отсудив у мужа право безраздельно владеть ребенком.

-Это моя боль, - говорит Плющенко. – В свое время я ведь мог сделать так, что он остался бы со мной.

Видимо, Евгений посчитал открытую борьбу за сына, которого назвал Кристианом, слишком тяжелым испытанием для ребенка. Ну а мать переименовала Кристиана в Егора – говорят, назло отцу.

Сейчас Егору 16 лет, он лихо гоняет на квадроциклах и кроссовых мопедах, владеет дзюдо и самбо, и время от времени получает от отца в подарок футболки с трогательной надписью Кристиан.

Отношения с подростком налаживаются, мама не так активно пресекает его общение с отцом. Егор уже встречался с нынешней супругой фигуриста Яной Рудковской. Правда, челном новой отцовской семьи пока себя не считает.