Евгений Петросян засветился на фото в неприлично дорогих Gucci

Знатоки моды назвали стоимость ботинок, в которых известного комика Евгения Петросяна сфотографировала его супруга.

Тридцатитрехлетняя Татьяна Брухунова наверняка сама в восторге от стильной новинки мужа - тёмно-коричневых оксфордов итальянского модного дома Gucci.

Кожаная пара с фирменной пчелкой на задней части каждого ботинка - сразу попали в поле зрения разбирающихся в моде подписчиков.

Самые въедливые фолловеры сообщили, что пара из новой коллекции и стоит чуть больше тысячи долларов, что в пересчете на российскую валюту - 60 000 рублей.

В линейку GUCCI Bee Logo также входят шерстяные костюмы, рубашки, портмоне и сумки.

Напомним, что французская группа компаний Kering, владеющая в том числе брендами Balenciaga, Gucci, Saint Laurent приостановила работу своих магазинов в России начиная с марта 2022 года.