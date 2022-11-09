Эвелину Блёданс приняли за голливудскую актрису

Эвелина Блёданс нередко радует поклонников подробностями своей жизни. На этот раз звезда рассказала о забавном случае, который с ней произошёл в Камбодже. Так, местные жители приняли телеведущую за Анджелину Джоли.

«Ещё можно продолжать мечтать о съёмках в роли Лары Крофт. Когда я была в Камбодже, именно там, где снимался этот фильм, то многие ко мне подходили и брали автограф как у Анджелины Джоли», – сообщила Эвелина.

Пока звездный час телеведущей не настал, да и сама Блёданс говорит о том, что ее главная роль еще не сыграна. Телеведущая верит в свой успех и надеется повторить карьеру как у голливудской дивы. «В моей жизни есть отличные съёмки, за что я благодарю Бога. Пусть это небольшие роли, но все равно я в процессе и не забываю запах площадки. Конечно, я ещё жду свою главную роль. Я подумала, может, не стоит прекращать мечтать? Да, вот такая Лара Крофт 50+. Почему нет?» – поделилась мыслями звезда.