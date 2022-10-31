11:56, 31 октября 2022
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Эвелина Блёданс остается сексапильной вдовой даже на отдыхе в Турции
Известная актриса, занятая в роли эротоманки-воды в новом сериале «1703», выложила в Сеть весьма соблазнительное видео с утреннего пляжа в Бодруме.
Эвелина Блёданс сейчас отдыхает в Турции вместе с 10-летним сыном.
Однако расслабленная атмосфера утреннего средиземноморского пляжа ничуть не понизила внутренний тонус сексапильной телеведущей, совершившей в 2005 году «Сексуальную революцию» на интерактивном телеканале «ТДК».
Эвелина пожелала своим поклонникам доброго утра в таком пикантном бикини со стразами, что всем стало ясно: актриса остается в полном боевом порядке и готова к дальнейшей работе с Гошей Гуценко, Кузьмой Сапрыкиным и Павлом Табаковым в модном криминальном сериале.
ФОТО: Kashaev Pavel/East News
Источник:https://m.7days.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: