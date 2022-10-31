Эвелина Блёданс остается сексапильной вдовой даже на отдыхе в Турции

Известная актриса, занятая в роли эротоманки-воды в новом сериале «1703», выложила в Сеть весьма соблазнительное видео с утреннего пляжа в Бодруме.

Эвелина Блёданс сейчас отдыхает в Турции вместе с 10-летним сыном.

Однако расслабленная атмосфера утреннего средиземноморского пляжа ничуть не понизила внутренний тонус сексапильной телеведущей, совершившей в 2005 году «Сексуальную революцию» на интерактивном телеканале «ТДК».

Эвелина пожелала своим поклонникам доброго утра в таком пикантном бикини со стразами, что всем стало ясно: актриса остается в полном боевом порядке и готова к дальнейшей работе с Гошей Гуценко, Кузьмой Сапрыкиным и Павлом Табаковым в модном криминальном сериале.

ФОТО: Kashaev Pavel/East News