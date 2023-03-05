Эвелина Бледанс тайно уехала из России

Популярная актриса театра и кино исчезла из России.

Причем сделала это так стремительно, что, если бы не ее партнер по сцене, Станислав Садальский, широкая общественность об этом бы и не узнала.

Сама Эвелина в своем блоге об отъезде не упомянула ни слова.

Садальский явно переживает: вместе с Бледанс он занят в антрепризе «Чудики».

Действо намечено на 10 марта в Москве, в ЦКИ «Меридиан».

Репетиции прервались. Эвелина уехала в Дубай, на какую-то конференцию женщин, как долго — сама не знает.

Когда женщины собираются вместе без мужчин, им не надо быть кем-то — они могут просто быть. Бон вояж, дорогая, возвращайся скорее, а то желтушники напишут, что осталась», — высказался Станислав Юрьевич.

Судя по всему, 8 марта женская конференция в арабском мире пройдет при участии российской актрисы. А 10 марта россияне надеются на встречу с секс-символом 90-х Эвелиной Бледанс в «Меридиане».