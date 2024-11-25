Ева Польна показала фото с короткой стрижкой и нарвалась на критику в Сети: «Выглядит старше»

Певица Ева Польна столкнулась с критикой в Сети после смены прически. Поклонники не оценили короткую стрижку артистки, которая, по их мнению, сделала ее старше на 10 лет.

В личном блоге Польна опубликовала фото, на котором продемонстрировала свой образ. К стилисту она отправилась еще в октябре, но фанаты так и не привыкли к новой Еве. Многие считают, что вокалистка зря решила отстричь волосы, так как каре «состарило» ее.

«Выглядит старше», «Сразу плюс 10 лет», - обсуждают фанаты в Сети.

Однако не все пользователи критикуют Польну. Некоторые заступаются за звезду, считая, что с любой стрижкой она выглядит стильно.