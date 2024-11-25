НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 ноября 2024, 11:14
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Ева Польна показала фото с короткой стрижкой и нарвалась на критику в Сети: «Выглядит старше»

Певицу Еву Польну раскритиковали за короткую стрижку, состарившую ее на 10 лет.
Ева Польна показала фото с короткой стрижкой и нарвалась на критику в Сети: «Выглядит старше»

© Starface.ru

Певица Ева Польна столкнулась с критикой в Сети после смены прически. Поклонники не оценили короткую стрижку артистки, которая, по их мнению, сделала ее старше на 10 лет.

В личном блоге Польна опубликовала фото, на котором продемонстрировала свой образ. К стилисту она отправилась еще в октябре, но фанаты так и не привыкли к новой Еве. Многие считают, что вокалистка зря решила отстричь волосы, так как каре «состарило» ее.

«Выглядит старше», «Сразу плюс 10 лет», - обсуждают фанаты в Сети.

Однако не все пользователи критикуют Польну. Некоторые заступаются за звезду, считая, что с любой стрижкой она выглядит стильно.

Ева Польна показала фото с короткой стрижкой и нарвалась на критику в Сети: «Выглядит старше»

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К слову, Ева Польна признавалась, что недовольна своей фигурой. Еще с юности певица борется с лишними килограммами. Но все безуспешно. Из-за хейта она однажды смогла взять себя в руки и похудеть до 82 килограммов. Однако удержаться в этом весе ей не удалось.

Ранее звездный стилист раскритиковал примерившую парик Анастасию Волочкову.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Ева Польна
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