Ева Польна показала фото с короткой стрижкой и нарвалась на критику в Сети: «Выглядит старше»
© Starface.ru
Певица Ева Польна столкнулась с критикой в Сети после смены прически. Поклонники не оценили короткую стрижку артистки, которая, по их мнению, сделала ее старше на 10 лет.
В личном блоге Польна опубликовала фото, на котором продемонстрировала свой образ. К стилисту она отправилась еще в октябре, но фанаты так и не привыкли к новой Еве. Многие считают, что вокалистка зря решила отстричь волосы, так как каре «состарило» ее.
«Выглядит старше», «Сразу плюс 10 лет», - обсуждают фанаты в Сети.
Однако не все пользователи критикуют Польну. Некоторые заступаются за звезду, считая, что с любой стрижкой она выглядит стильно.
К слову, Ева Польна признавалась, что недовольна своей фигурой. Еще с юности певица борется с лишними килограммами. Но все безуспешно. Из-за хейта она однажды смогла взять себя в руки и похудеть до 82 килограммов. Однако удержаться в этом весе ей не удалось.
Ранее звездный стилист раскритиковал примерившую парик Анастасию Волочкову.