«Этому предшествовала большая эпопея»: продюсер «Дома-2» раскрыл причину расставания Бузовой с Третьяковым

Продюсер «Дома-2» раскрыл настоящую причину расставания Ольги Бузовой с Романом Третьяковым.

В честь 20-летия шоу «Дом-2» Яна Чурикова решила вспомнить о самых ярких моментах реалити. В этом ей помог генеральный продюсер шоу Алексей Михайловский.

В беседе с телеведущей они затронули тему, касающуюся одной из самых ярких пар проекта. Алексей признался, что отношения Ольги и Романа разрушились отчасти по его вине. Михайловский способствовал уходу Третьякова из шоу. По словам продюсера, экс-возлюбленный исполнительницы хита «Мало половин» пользовался ее славой и выдвигал условия для дальнейшего участия.

«Но этому предшествовала большая эпопея. Ольга Бузова была суперпопулярным персонажем, ради которого смотрели шоу. У меня уже были мысли, что она должна стать третьей ведущей... У нее с Ромой были отношения, она очень доверяла ему. А он выступал на тот момент даже как ее менеджер... Он, используя свое влияние на нее, выставлял нам условия дальнейшего сотрудничества», — заявил Алексей в беседе с Яной Чуриковой в YouTube-шоу «Как это было».

Ранее мы писали о том, что Алена Водонаева раскритиковала Ольгу Бузову из-за алкоголя.