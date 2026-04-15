«Это звучит немного странно»: 58-летняя Николь Кидман решила стать доулой смерти

Кидман публично заявила о своих планах во время выступления в Университете Сан-Франциско в рамках лекционной серии Silk Speaker Series. Звезда фильмов «Мулен Руж» и «Часы» призналась, что уже начала официальное обучение по новой для себя профессии.

Решение актрисы связано с личной трагедией. В сентябре 2024 года скончалась 84-летняя мать Николь — Джанель Энн Кидман. Как призналась артистка, потеря матери стала поворотным моментом в её жизни.

«Это звучит немного странно, но я хочу развиваться. Я хочу стать доулой смерти», — поделилась Кидман.

Актриса рассказала студентам, что осознала необходимость такой помощи на собственном опыте. «Когда моя мама умирала, ей было одиноко, и семья смогла дать лишь ограниченную поддержку. У нас с сестрой так много детей, карьера, работа», — призналась звезда.

Кидман отметила, что вдохновение черпает и в профессиональном примере своего отца. Он работал врачом и специализировался на исследовании раковых клеток, занимался паллиативной помощью.