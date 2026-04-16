«Это все не оставлено без внимания»: в Кремле отреагировали на обращение Виктории Бони к Путину

Виктория Боня — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая, модель и одна из самых популярных российских блогеров. Звезда давно перестала появляться на телевидении, сосредоточившись на работе в соцсетях.

В своем видеообращении Боня затронула несколько резонансных тем: паводки в Дагестане, разлив мазута в Черном море у побережья Анапы и блокировки в интернете. Телеведущая позиционировала свой ролик как послание «от неравнодушных россиян» и заявила, что чиновники боятся говорить президенту правду, из-за чего возникает разрыв между властью и народом.

Видео стремительно стало вирусным и вызвало широкую общественную дискуссию.

На обращение отреагировали не только пользователи соцсетей, но и официальные лица, депутаты и известные блогеры.

«Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях», — прокомментировал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле изучили содержание ролика.

«Там затрагиваются многие темы, по отдельным ведется работа. Это все не оставлено без внимания», — добавил Песков.

Напомним, Виктория Боня не впервые поднимает острые социальные темы в своих соцсетях. Звезда реалити-шоу регулярно делится мнением о политических и общественных событиях, что вызывает как поддержку, так и критику подписчиков. После ухода с телевидения Боня полностью сконцентрировалась на блогинге и воспитании дочери.