«Это все из того времени»: звезда «Папиных дочек» Татьяна Орлова призналась, что любит слушать песни Пугачевой

Заслуженная актриса РФ Татьяна Орлова редко делится личной информацией, поэтому когда та просачивается в Сеть, то поклонники узнают много нового о кумире. На этот раз звезда «Папиных дочек» побеседовала с журналистами mk.ru и назвала им своих любимых исполнителей.

Оказалось, что артистка не переносит современную музыку. На вопрос о любимых певцах и певицах из подрастающего поколения она ответила фразой «без комментариев».

По душе Орловой музыка «из того времени». Так, ей нравятся композиции в исполнении Аллы Пугачевой и Тамары Гвердцители. Судя по всему, в годы своей юности Татьяна заслушивалась этими артистками.

«Гвердцители и Пугачеву. Это все из того времени», — кратко ответила актриса в беседе с журналистами.

Ранее певица Варвара объяснила причину отъезда Пугачевой из России. Она считает, что Примадонна просто запуталась.