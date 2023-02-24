«Это возмутительно»: как сбежавшему в Израиль Слепакову удалось вернуться на ТВ

Семен Слепаков уже долгое время не проживает на территории РФ. Сейчас юморист обосновался в Израиле и продолжает оставлять гневные высказывания в адрес соотечественников. Однако на днях произошла непредвиденная ситуация: несмотря на обострившуюся обстановку, Слепакова вернули на ТВ-экраны россиян.

Так, один телеканал поставил в эфир запись выступления Семена. Подобный случай крайне разозлил публику: «Это возмутительно».

Такого же мнения придерживается и Иосиф Пригожин. Известный продюсер считает: в наше время давно руководят всем двойные стандарты. Супруг Валерии крайне раздосадован случившимся и надеется на то, что его мнение будет услышано.

«Для меня много непонятно: я от многого схожу с ума. Получается, что мы одной рукой что-то запрещаем, а другой — поддерживаем», — высказался Пригожин в беседе с «МК».

Также мужчина добавил: он не переходит на личности. Просто Иосиф считает, что во всем должна быть справедливость.

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