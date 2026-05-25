«Это вообще неправда»: дочь Виктории Бони впервые рассказала о расставании родителей

Об этом Анджелина рассказала в интервью с Надеждой Стрелец на YouTube-канале.

Анджелина Смерфит — дочь известной телезвезды и экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони и наследника бизнес-империи Smurfit Kappa Group Алекса Смерфита. Пара встречалась семь лет, но вскоре после рождения дочери расстались. В браке они не состояли.

Девушка призналась, что часто видит видео с родителями в соцсетях и читает комментарии под ними. Именно там она обнаружила популярную версию о причинах разрыва. «Я часто вижу эти видео с моей мамой и папой. Вот сейчас такое я увидела, и там в комментариях было: «Ой, семья Алекса ее не приняла, потому что она небогата или что-то такое». Это вообще неправда», — поделилась Анджелина.

Она назвала эти слухи абсолютной неправдой и вымыслом. По словам дочери Бони, версия о том, что окружение отца не приняло мать из-за отсутствия знатного происхождения и большого капитала, не соответствует действительности.

Напомним, Виктория Боня и Алекс Смерфит были вместе семь лет. В СМИ активно обсуждалась версия, что семья миллиардера Смерфита-старшего была против отношений наследника с телезвездой из-за её участия в реалити-шоу «Дом-2» и скандальных фактов из биографии. Полное интервью Анджелины и Виктории можно посмотреть на YouTube-канале Надежды Стрелец и в канале Леди «Между нами девочками» в MAX.