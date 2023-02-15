«Это вам не замок»: семья Пугачёвой в Израиле живёт в скромных условиях

В конце осени Алла Пугачева вместе со своей семьёй покинула Россию.

Слухи о том, что примадонна уехала в Израиль навсегда, не утихают и по сей день. Тем не менее, уже не один раз отмечалось, что за рубежом звёздная семейка живёт куда в менее комфортных условиях, в России.

Как сообщает Woman.ru, Поклонники и подписчики Аллы Борисовны обратили внимание, что большинство фотографии, которые их кумир выкладывает в сеть, сделаны в одной комнате.

Фолловеры были удивлены: как же такая большая семья, за столько лет наверняка привыкшая к роскоши, может ужиться буквально в четырёх стенах.

«Да уж...это вам не замок», «Скромненько. Наверное из всех комнат в доме это самая фотогеничная», – едко комментируют фотографии пользователей Instagram*.(владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)