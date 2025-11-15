«Это ужасно сложно»: Регина Тодоренко и Влад Топалов рассекретили имя третьего сына

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов впервые вышли в свет вместе после рождения третьего ребенка и рассекретили его имя.

По словам Регины, сына назвали Федором из-за значения экого красивого имени.

«Я посмотрела, что Федор — это божий дар. Теодорос — божий дар. Мне очень понравилась эта интерпретация имени. Поэтому вот Федор. Но мы долго думали на самом деле. Владислав Михайлович хотел что-то на М», — приводит The Voice слова Тодоренко.

Старших детей пары зовут Майкл и Мирослав. По признанию Регины, она часто путается в медицинских справках, когда видит одинаковые инициалы.

«Это ужасно сложно, поэтому, слава Богу, Федор», —заявила многодетная мама.

Регина также пошутила, что скоро все вокруг подумают, будто их с Топаловым специально заслали на Землю для пропаганды родов.

«Нам просто нравится процесс», — рассмеялась Тодоренко.

Ранее Регина опубликовала видео, в котором показала фигуру после третьих родов. 35-летняя звезда шоу «Маска» призналась – ей страшно, что ее тело еще не скоро вернется в норму.