«Это — уголовная ответственность»: Дана Борисова планирует посадить экс-супруга в тюрьму

Дана Борисова и Максим Аксенов уже давно не состоят в браке. Экс-супругам не удалось расстаться мирным путем, поэтому они постоянно выясняют отношения в публичном пространстве. Причиной споров является сумма алиментов на содержание дочери. Мужчина должен выплачивать телеведущей 60 тысяч рублей в месяц. Недавно Дана заявила: бывший возлюбленный уклоняется от своих обязательств. В беседе с порталом «Звездач» девушка сообщила, что она вновь начинает судебные разбирательства.

По словам Борисовой, Аксенов перевел ей только 15 тысяч рублей, а затем заблокировал во всех социальных сетях. К концу января сумма задолженности Максима будет составлять уже 90 тысяч. Если долг будет превышать 100 тысяч рублей, то это уже уголовно наказуемо.

«31 декабря в 8 часов вечера скинул 15 тысяч и заблокировал. Ни доброго слова, ни Польке подарка. Мы иск подаем на компенсацию судебной задолженности. Если он такой принципиальный товарищ, то пусть собирается тогда на зону, а мама ему передачки носит. Заплатит он по-любому. У меня нервы стальные», — высказалась Дана.

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