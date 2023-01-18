«Это терапия»: супруга Газманова оправдалась за обжимания с брутальным мужчиной

Семья Газмановых уже давно находится под пристальным наблюдением журналистов. Сначала 54-летняя супруга артиста поделились откровенными фотографиями, за которые Олегу потом пришлось оправдываться. Теперь Марина вновь создала инфоповод, опубликовав страстный танец с брутальным мужчиной.

На кадрах женщина была в обтягивающих лосинах и майке, подчеркивающей все достоинства фигуры. Во время танцевальных движений возлюбленная Газманова постоянно прижималась всем телом к своему партнеру, а тот, в свою очередь, нежно проводил рукой по ее спине. Общественность сразу же задалась вопросом: а знает ли певец о развлечениях своей жены? Не дожидаясь реакции супруга, Марина сама решила прояснить ситуацию.