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10:49, 18 января 2023
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«Это терапия»: супруга Газманова оправдалась за обжимания с брутальным мужчиной

«Это терапия»: супруга Газманова оправдалась за обжимания с брутальным мужчиной

Фото: Екатерина Лызлова/ Starface.ru

Семья Газмановых уже давно находится под пристальным наблюдением журналистов. Сначала 54-летняя супруга артиста поделились откровенными фотографиями, за которые Олегу потом пришлось оправдываться. Теперь Марина вновь создала инфоповод, опубликовав страстный танец с брутальным мужчиной.

На кадрах женщина была в обтягивающих лосинах и майке, подчеркивающей все достоинства фигуры. Во время танцевальных движений возлюбленная Газманова постоянно прижималась всем телом к своему партнеру, а тот, в свою очередь, нежно проводил рукой по ее спине. Общественность сразу же задалась вопросом: а знает ли певец о развлечениях своей жены? Не дожидаясь реакции супруга, Марина сама решила прояснить ситуацию.

«Это терапия»: супруга Газманова оправдалась за обжимания с брутальным мужчиной

Фото: Из профиля Instagram* Газмановой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

По словам женщины, в этом танце нет ничего провокационного. Марина призналась, что она любит различного рода активности, которые помогают ей поддерживать стройность фигуры. «Танцевать любила с детства: помогает быть в тонусе. Дочь тоже пыталась отдать в балет, но она очень темпераментная. А танцетерапия на подоконнике — моя личная придумка», — высказалась Газманова.

Несмотря на объяснение Марины, фолловеры уверены, что журналисты непременно попросят Олега прокомментировать ситуацию.

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