«Это — шизофрения»: закроется ли «Поле чудес» после ухода Леонида Якубовича

Слухи о том, что руководство Первого канала уже приняло решение о замене мегапопулярного ведущего, все чаще муссируются в прессе. Судя по всему, поводом для столь непопулярного решения стали выходки Леонида Аркадьевича и его высказывания о самой передаче и о её гостях.

«Двадцать первый век на дворе. Девять взрослых человек с образованием всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз, это — шизофрения», — заявлял, в частности, Якубович.

Не секрет, что Якубович уже не первый год безуспешно пытается уговорить руководство заменить себя кем-нибудь молодым.

Ведущий подчёркивает, что из-за «Поля чудес» на нём «висит бирка клоуна», тем не менее, контракт обязывает 77-летнего шоумена продолжать работу.

Журналисты издания «7ДНЕЙ» теряются в догадках, приведёт ли смена ведущего, по сути, символа «Поля чудес» к закрытию самой программы? Похоже, изменения в телепередаче неизбежны, и в скором времени вступит в силу.