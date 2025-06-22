«Это серьезный вирус. Мне правда очень горько»: Наташа Королева сообщила о проблемах со здоровьем

Певица Наташа Королева вышла на связь с тревожными новостями. В личном блоге артистка сообщила, что ее состояние резко ухудшилось, из-за чего ей пришлось отменить концерт в Казахстане.

22 июня у исполнительницы хита «Желтые тюльпаны» было запланировано выступление на фестивале в Астане. Однако концерт сорвался из-за серьезной болезни певицы. Наташа Королева вышла на связь в соцсети, записав видеообращение к поклонникам. 52-летняя артистка говорила осипшим голосом, а ее вид был болезненным.

«Все мы люди, и мы можем заболеть. Я прилагала все усилия, чтобы вылечиться и все-таки долететь до Астаны, до своих преданных поклонников, но, к сожалению, на данный момент ситуация такова, что доктор мне не разрешает лететь самолетом, так как у меня вся инфекция находится в ушах. Это может очень сильно повлиять на слух», — заявила Наташа Королева.

По словам знаменитости, она подхватила очень распространенный сейчас вирус. Наташа Королева заверила: она старается оставаться в изоляции, чтобы не распространять микробы и никого не заразить.

«Это какой-то серьезный вирус, который сейчас ходит везде и всюду. Многие мои коллеги тоже болеют и отменяют концерты. Мне правда очень горько», — призналась певица.

В заключение Наташа Королева пообещала обязательно посетить Астану, когда поправится. Артистка отметила, что подготовила интересную музыкальную программу для поклонников.

Ранее Наташа Королева рассказала о тяжелой болезни на съемках фильма: «Я снималась с температурой 40».