«Это разбило мне сердце… Я потеряла самое главное в жизни»: Рите Дакоте запретили выступать в России

Певица Рита Дакота вышла на связь с поклонниками с разбитым сердцем и рассказала о своей боли. В личном блоге артистка сообщила, что ей запретили выступать в России, и назвала это «концом своей карьеры».

Эмигрировавшая в США исполнительница хита «Цунами» целый год молчала о том, что ей запретили выступать в России. Теперь Рита Дакота нашла в себе силы прокомментировать произошедшее. По словам певицы, случившееся стало для нее тяжелым ударом — она потеряла «самое главное в жизни». Артистка подчеркнула, что именно в РФ «осталась ее душа», и теперь ее карьера окончена.

«Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране, и у меня до сих пор нет мужества стойко это принять. Это разбило мне сердце… Я потеряла самое главное, что было в моей жизни как у творца: свою миссию, цель, смысл жизни, возможность служить людям, быть рядом с ними, продолжать свои благотворительные проекты, обнимать и соединять людей своей музыкой. И я не знаю, как мне пережить это, не свихнувшись от боли», — высказалась Рита Дакота.

Напомним, в 2024 году сообщалось, что именно из-за надвигающихся проблем с концертной деятельностью певица уехала из России в США.

Ранее проживающая в США Рита Дакота призналась, что тоскует по России: «Хочется расплакаться и уехать обратно в Москву, в свою зону комфорта».