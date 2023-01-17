«Это потрясающе!» Пугачева вскочила на премьере фильма с Ксенией Рапопорт

В Тель-Авиве состоялась премьера фильма с участием Ксении Раппопорт и Юрия Борисова «Мама, я дома».

Психологическая драма о материнской любви и замене погибшего на войне сына двойником вызвала у аудитории сопереживание и сочувственные овации.

И заставила Пугачеву сделать, по сути первое, после своего отъезда, публичное заявление.

Сразу после завершения просмотра Алла Борисовна вскочила с места и обратилась к организаторам и всему залу со словами

Потрясающе. Просто потрясающе!

Поясняя свой эмоциональный поступок, Пугачева сказала: «Почему я даже вскочила – я с предложением, чтобы сделать продолжение».

Действительно, фильм режиссера Владимира Битокова оставляет много места для развития дальнейших событий.