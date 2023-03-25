«Это помогло ему выжить»: реаниматолог рассказала, что спасло Романа Костомарова

Реаниматолог-анестезиолог Мария Юдина уверена, что именно профессиональный спорт в конечом итоге может помочь выжить фигуристу Роману Костомарову.

«Роман - спортсмен, поэтому, возможно, у него будут бонусы со стороны его организма, — считает Юдина, — человек он молодой и сильный, наверняка и выжил он благодаря этому».

«Гангрена пошла из-за спазма периферических сосудов. Обычно он вызывает нарушение поступления крови конечности, а сепсис привел его к возникновению полиарганной недостаточности, — делится своими наблюдениями эксперт.

Как сообщает Газета.Ru, О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.