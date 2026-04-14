«Это показательная порка»: Виктория Боня, Надежда Стрелец и Елена Перминова отреагировали на приговор Артёма Чекалина к 7 годам колонии

Чекалин стал известен благодаря браку с популярной блогершей Валерией Чекалиной, известной под ником Лерчек. Пара развелась, сейчас экс-супруга Артёма борется с раком четвёртой стадии.

Суд признал бизнесмена виновным в незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей. Такой жёсткий приговор на фоне болезни экс-жены вызвал широкое обсуждение в обществе.

Одной из первых отреагировала телеведущая и светская львица Виктория Боня. Она назвала решение суда «показательной поркой». Модель Елена Перминова и журналистка Надежда Стрелец также публично высказались о ситуации.

В социальных сетях пользователи сочли приговор чрезмерно жёстким.

Напомним, семь лет колонии — один из самых суровых сроков по подобным делам в последнее время. Ситуацию усугубляет тяжёлое состояние здоровья Валерии Чекалиной, которая сейчас проходит лечение от онкологического заболевания.