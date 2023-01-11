«Это подруга»: Татьяна Брухунова выставила Евгения Петросяна в неприглядном свете
Татьяна Брухунова вышла замуж за юмориста Евгения Петросяна из-за денег.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Жена юмориста Евгения Петросяна давно счастлива с ним в браке. Татьяну Брухунову не смущает разница в возрасте в 43 года. Она часто общается с подписчиками, а иногда даже раскрывает детали личной жизни. Одно из недавних заявлений девушки заставило ее поклонников поволноваться.
В самом начале романа со звездой Татьяну критиковали и обвиняли в том, что она стала встречаться с Петросяном из-за денег. Девушка не комментировала разговоры в соцсетях и старалась обходить эту тему стороной. На днях она опубликовала в соцсетях любопытное рассуждение, которое ей очень понравилось.
«Как говорит Изольда Марковна, мужчина без денег – это подруга», – написала Брухунова в личном микроблоге.
Поклонники поняли, что это тонкий намек на то, что Татьяна никогда бы не сошлась с бедным мужчиной. Но ей повезло, она удачно вышла замуж. Напомним, что ради своей юной помощницы Евгений Ваганович развелся с Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года.
Ранее мы писали о том, что Татьяна Брухунова думает о будущей профессии их с артистом сына Вагана. Жена юмориста призналась, что против того, чтобы мальчик пошел по стопам отца.