«Это подруга»: Татьяна Брухунова выставила Евгения Петросяна в неприглядном свете

Жена юмориста Евгения Петросяна давно счастлива с ним в браке. Татьяну Брухунову не смущает разница в возрасте в 43 года. Она часто общается с подписчиками, а иногда даже раскрывает детали личной жизни. Одно из недавних заявлений девушки заставило ее поклонников поволноваться.

В самом начале романа со звездой Татьяну критиковали и обвиняли в том, что она стала встречаться с Петросяном из-за денег. Девушка не комментировала разговоры в соцсетях и старалась обходить эту тему стороной. На днях она опубликовала в соцсетях любопытное рассуждение, которое ей очень понравилось.

«Как говорит Изольда Марковна, мужчина без денег – это подруга», – написала Брухунова в личном микроблоге.

Поклонники поняли, что это тонкий намек на то, что Татьяна никогда бы не сошлась с бедным мужчиной. Но ей повезло, она удачно вышла замуж. Напомним, что ради своей юной помощницы Евгений Ваганович развелся с Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Брухунова думает о будущей профессии их с артистом сына Вагана. Жена юмориста призналась, что против того, чтобы мальчик пошел по стопам отца.