«Это подарок судьбы»: группа «5Утра» рассказала о дуэте с известным артистом

Группа «5Утра» стала гостем вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Супружеский дуэт презентовал продолжение хита «Давай сбежим» под названием «Ромашки».

Напомним, что трек «Давай сбежим» коллектива из Омска стал самым прослушиваемым в сервисе «МТС Музыка» за более чем 8 лет, а клип набрал почти 130 млн просмотров.

«Не перестаем радоваться. Мы вообще не хотели выставлять клип в сеть. А он за считанные дни набрал миллион просмотров и как полетел!» – признался участник группы Никита.

В коллективе не исключают, что продолжение хита может быть не таким успешным.

«Это как любимый сериал: если понравился первый сезон, ждешь продолжения. Возможно, оно не будет таким же культовым и успешным, но сделать его важно», – убеждены они.

Анна и Никита считают, что им не грозит звездная болезнь. Они все время посвящают творчеству и много работают, ведь у них большие планы. Группа рассказала о треке с именитым артистом.

«Пока не можем назвать его имя, не хочется сглазить, ведь это подарок судьбы. Но если песня выйдет, то мы и ее презентуем у вас», – пообещали участники дуэта в эфире «Авторадио».

Также «5Утра» готовит сольные концерты в Екатеринбурге, Омске и Новосибирске, которые пройдут 24, 25 и 26 октября.