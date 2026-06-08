«Это официально»: Ким Кардашьян опубликовала первое совместное фото с автогонщиком Льюисом Хэмилтоном

Ким разместила серию фотографий, в которую вошли кадры с матерью Крис Дженнер, бабушкой Мэри Джо Кэмпбелл и младшей сестрой Кайли Дженнер. Среди семейных моментов оказался и первый публичный снимок с пилотом Формулы-1.

Кардашьян стала известна благодаря реалити-шоу о жизни её семьи, а позже построила бизнес-империю на косметике и одежде. Звезда регулярно делится подробностями личной жизни с миллионами подписчиков. Роман Ким и Льюиса впервые был официально подтверждён в феврале этого года, когда пара появилась вместе на публике. До этого СМИ активно обсуждали возможные отношения медиаперсоны и спортсмена, но прямых доказательств не было.

Накануне Кардашьян уже публиковала фото со свидания с Хэмилтоном — звезда показала кадры с прогулки на велосипедах. На снимках она была в темно-синей ветровке, брюках, кроссовках и солнцезащитных очках. Тогда Ким решила лишь слегка приоткрыть завесу личной жизни, не выкладывая откровенно романтичных кадров.

Пилот Ferrari также присутствовал на Гран-при Монако, куда Ким приезжала его поддержать. Появление звезды на гонках вызвало бурное обсуждение в сети — пользователи сравнивали стиль Кардашьян со стилем Александры Леклерк, жены напарника Хэмилтона по команде Чарльза Леклерка. В комментариях отмечали контраст между демонстративной роскошью Ким и элегантной сдержанностью Александры.

Напомним, у Ким Кардашьян четверо детей от брака с рэпером Канье Уэстом: 12-летняя Норт, 10-летний Сейнт, 8-летняя Чикаго и 7-летний Псалм. Пара развелась в 2022 году после шести лет брака. К слову, 10-летний Сейнт недавно дебютировал в рекламной кампании Nike — мальчик снялся в ролике вместе с матерью и звёздами мирового спорта: Криштиану Роналду, Леброном Джеймсом и Килианом Мбаппе. В съёмках также участвовали актёры Ченнинг Татум и Джейсон Судейкис, а также рэпер Трэвис Скотт.