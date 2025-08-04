«Это очень грустно»: Ксения Собчак рассказала, как живет ее мама после смерти отца

Журналистка Ксения Собчак рассказала о том, как живет ее мама Людмила Нарусова после смерти мужа Анатолия Собчака. По словам телеведущей, женщина так и не смогла больше ни с кем встречаться, поэтому ее дочери грустно.

В проекте «Осторожно: Собчак» Ксения подняла тему семьи и поделилась подробностями личной драмы. Журналистка отметила, что уважает маму, которая не встретила другого мужчину после похорон супруга, но в то же время ей очень жаль, что Людмила Нарусова сейчас одна.

«Моя мама ни с кем после папы так и не смогла даже встречаться, жить и так далее. И мне, честно говоря, иногда очень грустно, что так. То есть, с одной стороны, я уважаю, что она ценит память папы, а с другой, понимаю, что она в довольно молодом еще возрасте, осталась одна и всю вторую часть своей жизни живет одна. И это очень грустно», - поделилась Ксения.

К слову, Нарусова сразу заявляла, что не собирается вступать в отношения и тем более в брак после смерти мужа. Она признавалась, что Анатолий Собчак задрал такую планку, что до нее никто не сможет дотянуться.

Напомним, что отец Ксении Собчак умер в 2000 году. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее Любовь Успенская отказалась от интервью Ксении Собчак.