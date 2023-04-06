«Это обескураживает…»: Ани Лорак призналась в своих чувствах к Филиппу Киркорову

Трудно поверить, что обладательница премий «Золотой граммофон» и «Песня года», второй призер «Евровидения-2008» Ани Лорак когда-то была заурядной девчонкой, выросшей без отца, в постоянной нищете и лишениях.

Даже «золотые» диски и альбомы начала нулевых не принесли певице должной уверенности в своих творческих силах. И тогда в ее жизни появился Филипп Киркоров. Он предложил подготовить для Евровидения его сингл «Shady Lady».

Экспресс газета приводит выдержку из интервью Лорак Алене Жигаловой: «Признаться, я не избалована вниманием и заботой, так как прожила очень непростое детство… И вдруг появляется человек и тебя окутывает такое искреннее внимание и забота… Это обескураживает, и, конечно, возникла симпатия…».

Лорак рассказала, что Филипп взвалил на себя все заботы и проблемы, возникшие у нее перед супер-конкурсом. Конечно, между молодыми людьми тогда проскочила искра страсти, но затем установились теплые и дружеские отношения.