«Это неправда»: помощница Буйнова раскрыла правду о состоянии пропустившего съемки артиста

74-летний певец Александр Буйнов пропустил съемки телепередачи, в которой обсуждалось резонансное ДТП с его участием. Народный артист собирался помириться со сбитой им пенсионеркой, но не появился в эфире программы. Сразу же появились слухи о возможной госпитализации звезды, но помощница Александра их опровергла.

Александр Буйнов должен был явиться на съемки программы «Пусть говорят», но внезапно он перестал выходить на связь. Сын пострадавшей в ДТП пенсионерки Аллы Смирновой показал сообщение артиста, в котором тот говорит, что не придет в шоу, не уточняя причин.

В последнее время у исполнителя хита «Пусть» возникли проблемы со здоровьем. Несколько лет назад у него выявили рак, но артисту удалось победить болезнь. Недуг снова вернулся в прошлом году, и Буйнову присвоили паллиативный статус. В Сети сразу же появились слухи, что он пропустил съемки из-за ухудшения самочувствия.

Однако помощница Александра Елена Козырь опровергла слухи о том, что Буйнов был в больнице.

«Я знаю, что ни в какой больнице он не был. Это неправда», — призналась она в разговоре с Kp.ru.

Состояние сбитой Буйновым пенсионерки оценивается как удовлетворительное. У женщины диагностировали ушибы, сотрясение мозга, повреждение коленного сустава, тромбоз.

Пострадавшая также опровергла заявление артиста, что она якобы собирается нажиться на аварии. Ей стало обидно от таких заявлений в свой адрес.

Напомним, Александр Буйнов недавно вышел в свет после резонансного ДТП. Артист позировал и улыбался журналистам.